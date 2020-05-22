На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП. Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания. По данным местных СМИ, у самолета не открылись шасси, он сделал несколько кругов над городом, после чего рухнул в жилом секторе.

Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане

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