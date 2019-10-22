с чего всё началось

Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Политика В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген «ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.

Политика Американский посол на Украине дал показания против Трампа Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Армия и оружие Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.

Наука Новые огнестойкие присадки оказались опасными Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.

Политика Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Армия и оружие Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Происшествия Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Общество Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».