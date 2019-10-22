Происшествия
РБКПоявилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
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с чего всё началось
По данным ведомства, между представителями двух семей, которые не поделили между собой участок земли, предназначенный для выпаса скота, произошел конфликт.Российская газета13:00
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
Профиль 19 октября в 17:03
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Политика
В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген
«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
Наша версия 13:55
Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30
Армия и оружие
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета 20:43
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Дождь вчера в 12:44
Наука
Новые огнестойкие присадки оказались опасными
Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.
Взгляд.ру 07:05
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru 19:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
RT на русском 16:03
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 06:16
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Хоккей
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в НХЛ
RT на русском 02:13
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира
UfacityNews.ru 06:25
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Футбол
Игрок «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в палату
Bobsoccer вчера в 04:45
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Наука
Россияне намерены бороться с раком с помощью кремния
Rusargument вчера в 08:07
Происшествия
Сотрудники «Зимней вишни» на момент начала пожара были в сауне
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.
Живая Кубань 13:15
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Аризоне», Бучневич набрал одно очко
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Матч ТВ 21:52
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
На Украине заявили о «смерти» Днепра
ТК Звезда 09:15
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Экономика
Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
ПРАЙМ 21:05