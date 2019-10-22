Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. На кадрах видно большое количество полицейских автомобилей, также на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

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