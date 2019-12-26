Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Главное о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

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