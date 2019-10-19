Происшествия

News.ruNews.ruПоявилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае. Ведутся поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, — говорится в сообщении ведомства. На кадрах видно грязную воду, а также размытую дорогу.
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

РИА Новости17:45

Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru12:27

Опубликованы кадры поисково-спасательных работ в Красноярском крае

ТК Звезда13:25

Семеро найденных живыми на месте прорыва дамбы в Красноярске участвовали в поисках людей

ТАСС11:31

В МЧС уточнили данные по пропавшим без вести при прорыве дамбы

ДЕЛА.ru10:09

МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае

КП - Красноярск07:46

Видео с последствиями прорыва дамбы под Красноярском

РЕН ТВ07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Киев принял законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:30
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:19
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Фигурное катание

Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
ТАСС Спорт 20:06
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Авто

Стартовали продажи обновленного кроссовера Mazda CX-4

Компания Mazda объявила старт приема заявок на обновленную модификацию купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 00:33
Происшествия

В Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы

Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 21:25
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.
REGNUM 20:57
Общество

Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».
ФАН 21:17
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Lenta.ru 19:16
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Общество

В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Коммерсантъ 08:13
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи из-за низкой зарплаты

В Челябинске в городской больнице №6 уволились сразу три сотрудника травмпункта из-за недовольства низкой зарплатой.
Discover24 17 октября в 06:56
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru 02:41
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Гаджеты

В Google Pixel 4 и 4 XL нашли серьезную уязвимость

В новом Google Pixel 4 нашли серьезную уязвимость в Face Unlock.
The GEEK вчера в 03:29
ещё по теме
Главное