МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае. Ведутся поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, — говорится в сообщении ведомства. На кадрах видно грязную воду, а также размытую дорогу.

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

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