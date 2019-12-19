По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

с чего всё началось

Как утверждают очевидцы, слышны автоматные очереди. По предварительным данным, в ходе перестрелки пострадали двое сотрудников силовых структур.

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

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