Происшествия

Радио 1Радио 1Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Как утверждают очевидцы, слышны автоматные очереди. По предварительным данным, в ходе перестрелки пострадали двое сотрудников силовых структур.
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с чего всё началось

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.
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