Происшествия
Lenta.ruПоявилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Ранее 19 декабря сообщалось, что в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек. Перестрелка произошла на площади Воровского. Издание Baza пишет, что ранены двое сотрудников ФСБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика
Глава Чечни Кадыров назвал себя пехотинцем президента Путина
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
Игры
Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
Экономика
В госбюджете Украины закончились деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Армия и оружие
Хатылев назвал фейком информацию о записи американцами частот ЗРК С-400
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Авто
BMW iX3 запустят в производство в следующем году
Совместный завод BMW Brilliance Automotive в Китае и баварский бренд, наконец, подтвердили некоторые технические характеристики машины, производство которой должно стартовать в следующем году.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Гаджеты
«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»
Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф».
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Наука
Российские ученые нашли вещества для антибиотиков в фекалиях
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
Экономика
Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.