Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Ранее 19 декабря сообщалось, что в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек. Перестрелка произошла на площади Воровского. Издание Baza пишет, что ранены двое сотрудников ФСБ.
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Введенный из-за стрельбы у здания ФСБ план «Сирена» отменен

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Появилось видео с предполагаемым зачинщиком перестрелки у ФСБ в Москве

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На место стрельбы в центре Москвы прибыл спецназ

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В Сети появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

Известия10:50

Стрельбу в приемной ФСБ в Москве открыли три человека

РЕН ТВ10:30

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском10:47
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"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 15:24
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
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Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
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ТВ Центр 06:27
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Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
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Происшествия

Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 07:37
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
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Хатылев назвал фейком информацию о записи американцами частот ЗРК С-400

Политическая Экспертиза 12:41
Политика

Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:25
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Авто

BMW iX3 запустят в производство в следующем году

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Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
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Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
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Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
РИА Новости 17 декабря в 00:00
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Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
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Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
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В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
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Российские ученые нашли вещества для антибиотиков в фекалиях

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
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Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
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Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
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Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
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