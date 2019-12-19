Ранее 19 декабря сообщалось, что в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек. Перестрелка произошла на площади Воровского. Издание Baza пишет, что ранены двое сотрудников ФСБ.

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

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