Ранее Агентство «Москва» сообщало, что стрельба произошла на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на ул. Большая Лубянка.

с чего всё началось

У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу, пишет РБК. Там находится неизвестный мужчина с автоматом Калашникова.

У здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек

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