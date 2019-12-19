Происшествия
Вести ПодмосковьяУ здания ФСБ на Лубянке расстреляли нескольких человек
У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу, пишет РБК. Там находится неизвестный мужчина с автоматом Калашникова.
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с чего всё началось
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что стрельба произошла на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на ул. Большая Лубянка.Агентство Москва10:39
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.
Политика
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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
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Болельщики составили символическую сборную АПЛ последнего десятилетия
BBC Sport провел опрос среди болельщиков для определения лучших игроков АПЛ за последнее десятилетие.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Здоровье
Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях
Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Политика
Путин ответил на вопрос об убитом в Берлине гражданине Грузии
Вопрос о выдаче гражданина Грузии, который в 2002 году был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме и впоследствии был убит в Берлине, неоднократно обсуждался на уровне российских и немецких спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Гаджеты
В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Кино
Киану Ривз дерется на световых мечах в пародийном ролике на «Джона Уика» (видео)
В августе следующего года на экраны выйдет комедия «Билл и Тед», в которой Ривз сыграет путешествующего сквозь пространство и время Теда.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Политика
Путин высказался о выносе тела Ленина
Путин высказался о выносе тела Ленина Президент рассказал, когда мавзолей уберут с Красной площади.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Космос
Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон
Общество
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Авто
Changan объявил цены на кроссовер CS55
Официальные дилеры китайской марки Changan начали приём заказов на вседорожник CS55.
Общество
Epic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи
Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр.