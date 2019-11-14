Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПоявилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

Автор видео отмечает, что пока неизвестно, сколько детей пострадали, и добавляет, что в магазине спрятали девочку. Кроме того, к этому часу стало известно, что погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СК опубликовал видео с места стрельбы в Благовещенске

РИА Новости03:58

СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске

РБК03:57

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Lenta.ruвчера в 22:09

СК опубликовал видео после стрельбы в колледже Благовещенска

Телеканал 360°03:49

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Известиявчера в 22:20

СК РФ опубликовал видео работы криминалистов и следователей в колледже Благовещенска

Комсомольская правда03:56

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

РЕН ТВвчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

REGNUM вчера в 22:36
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
RT на русском 06:15
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Газета.Ru 06:33
Финансы

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
РИА Новости 05:10
Общество

Российские полицейские приняли число 55 за свастику

Lenta.ru 05:47
Общество

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Минюст уведомил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального о неплановой проверке, сообщил директор фонда Иван Жданов.
Интерфакс 06:24
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Политика

Асад озвучил свою версию гибели сооснователя «Белых касок»

Свою версию гибели Ле Мезюрье сирийский лидер озвучил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», отрывок которого опубликован в четверг, 14 ноября.
Известия 06:44
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Происшествия

В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ

В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
REGNUM 05:08
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
ещё по теме
Главное