Автор видео отмечает, что пока неизвестно, сколько детей пострадали, и добавляет, что в магазине спрятали девочку. Кроме того, к этому часу стало известно, что погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее.

Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

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