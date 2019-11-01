с чего всё началось

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Экономика Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».

Политика Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Происшествия Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.

Политика Депутат Рады расплакалась во время заседания Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Здоровье Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Армия и оружие Турция передала России 18 пленных сирийских военных Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.

Происшествия В Петербурге загорелось здание автосервиса Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.

Общество Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону "Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.