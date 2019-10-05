Происшествия
Московский КомсомолецПоявилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово. Как сообщалось ранее, девушку нашла ее сестра: на теле были ножевые ранения и следы удушья.
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Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Елену Малышеву
ГлобалМСК.ру 13:57
Армия и оружие
Над Россией проведут инспекционный полет военные США и Германии
Как заявил газете "Красная звезда" начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков: "С 7 по 11 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б с аэродрома Кубинка".
РЕН ТВ 15:11
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:06
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Футбол
Семак рассказал о травме Мамманы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.
Мойка78 08:20
Футбол
«Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд
Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.
Спорт-Экспресс 14:17
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
Российская газета 13:21
Космос
В России появятся еще четыре космонавта
В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
РИА Новости 04 октября в 04:47
Футбол
Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова
Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020.
РЕН ТВ 09:31
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.
Известия 14:06
Экономика
В России впервые с 2015 года выросла посещаемость торговых центров
Посещаемость торговых центров в России в третьем квартале 2019 года составила 412 человек на 1 тыс. кв.м. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Watcom Group.
Давыдов.Индекс 09:43
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Общество
Роспотребнадзор заинтересовался качеством лапши быстрого приготовления
Ранее в четверг автономная некоммерческая организация (АНО) "Российская система качества" (Роскачество) опубликовала результаты исследования лапши быстрого приготовления.
Интерфакс 03 октября в 10:40
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30