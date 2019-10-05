Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово. Как сообщалось ранее, девушку нашла ее сестра: на теле были ножевые ранения и следы удушья.

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post.

Происшествия Сбербанк признал масштабную утечку данных клиентов В Сбербанке провели внутреннее расследование и признали существование утечки данных клиентов.

Армия и оружие ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Политика Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Наука Австралийские химики впервые синтезировали тетравинилаллен, но зачем? Химикам из Австралийского национального университета удалось получить одну такую «красивую» молекулу – тетравинилаллен.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Футбол Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“» Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны при апокалипсисе Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Фигурное катание Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.

Политика Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

Космос Получен снимок зарождающейся двойной звезды Астрономы рассказали, что с помощью радиотелескопов ALMA им удалось получить уникальное изображение двух растущих звезд, которые также окружены дисками газа и пыли.

Футбол Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком» Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.

Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова «Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».