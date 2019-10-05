Происшествия
Московский КомсомолецПоявилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово. Как сообщалось ранее, девушку нашла ее сестра: на теле были ножевые ранения и следы удушья.
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Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
Российская газета 05:00
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:29
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ДНР: обстрелян детский сад
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления командования Народной милиции ДНР.
Rusvesna.su 08:28
Футбол
Локомотив — Арсенал (Тула) 2:1
«Локомотив» на своем поле победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 08:55
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика
Трамп позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru вчера в 22:11
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Джонсон отказался покидать пост без увольнения Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку, пока его не уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Взгляд.ру 03:16
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол
Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь
Metaratings 04:33
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30