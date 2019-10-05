Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово. Как сообщалось ранее, девушку нашла ее сестра: на теле были ножевые ранения и следы удушья.

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

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