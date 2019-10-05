Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПоявилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово. Как сообщалось ранее, девушку нашла ее сестра: на теле были ножевые ранения и следы удушья.
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Появились подробности об убийстве студентки Бауманки в Домодедово

Известиявчера в 08:46

Стали известны подробности жестокого убийства девушки в Домодедове

Подмосковье Сегоднявчера в 10:59

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новостивчера в 11:44

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Московский Комсомолецвчера в 13:44

Стали известны подробности жестокого убийства студентки в Подмосковье

Life.ruвчера в 05:40

17‑летнюю студентку зарезали в Домодедове

РИАМОвчера в 03:56

Убийство на Поле Чудес: что известно о гибели девушки в Домодедове

РЕН ТВ04 октября в 22:06
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Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа

Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
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Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
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Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA

Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
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Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru 19:59
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Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье

Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
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Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС вчера в 08:33
Общество

Повзрослевший сын Алены Свиридовой затмил маму на красной дорожке

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Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Политика

ФБР отказалось комментировать задержание депутата Госдумы в Нью-Йорке

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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Брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина стала наездницей

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Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:17
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Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса

Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
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Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценили в 160 тысяч рублей

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Актуальные Новости 04 октября в 22:01
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Краснодар — Спартак 2:1

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Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой

Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
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Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp

Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
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На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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Трамп обвинил Байдена в коррупции и сотрудничестве с Китаем

Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента США и своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем.
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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
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Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
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Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

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В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

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