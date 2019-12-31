Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

На кадрах запечатлен дом, где в квартире на третьем этаже ударной волной выбило окна и балконную дверь. Инцидент произошел утром 2 января в доме № 19 по бульвару Гусева. В результате хлопка бытового газа пострадали два человека, их доставили в больницу.
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В стене дома в Твери после взрыва газа образовались трещины

ТАСС05:04

Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери

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В Твери на месте ЧП с газом началась проверка эксплуатации газового оборудования

Афанасий-бизнес04:14

Из-за хлопка газа в Твери эвакуировали жителей многоэтажки

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Появилось видео момента взрыва газа в доме на бульваре Гусева в Твери

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Момент взрыва бытового газа в девятиэтажке в Твери попал на видео

АиФ Тверь04:46

Появилось видео момента ЧП с газом в микрорайоне Южный в Твери

Tverigrad.ru04:56
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Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
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Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

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Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

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В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

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RT на русском вчера в 20:55
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Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
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iXBT.com 03:26
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В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

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Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Гаджеты

Bosch покажет на CES 2020 новые умные очки

Компания Bosch недавно анонсировала умные очки SmartGlass Light Drive, которые отличаются малым весом и внешне почти полностью дублируют обычные очки.
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Полузащитник московского "Спартака" Фернандо вернется в стан "красно-белых" после полугодичной аренды в китайском "Бейцзин Гуоань", информирует transfermarkt.ru.
Российская газета 05:08
Космос

Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца

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Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Спорт

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Известия вчера в 23:22
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Известия 04:23
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Футбол

Погба пропустит несколько недель из-за травмы

Матч ТВ вчера в 15:12
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Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом

В Instagram-аккаунте, созданном родными Анастасии Заворотнюк для поддержки артистки, появилось поздравление - от лица Анастасии и ее семьи.
Российская газета вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.
Российская газета 01:29
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