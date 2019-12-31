На кадрах запечатлен дом, где в квартире на третьем этаже ударной волной выбило окна и балконную дверь. Инцидент произошел утром 2 января в доме № 19 по бульвару Гусева. В результате хлопка бытового газа пострадали два человека, их доставили в больницу.

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

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