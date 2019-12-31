Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января. На кадрах видно, как ударной волной выбивает окна и дверь из балконного проема квартиры.

Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

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