Происшествия

ИзвестияИзвестияВзрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января. На кадрах видно, как ударной волной выбивает окна и дверь из балконного проема квартиры.
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Осколки от взрыва газа в квартире Твери разбросаны на несколько десятков метров от здания

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РЕН ТВ публикует видео с места взрыва газа в многоэтажке в Твери

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Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

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Появилось видео момента ЧП с газом в микрорайоне Южный в Твери

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Появилось видео момента взрыва газа в доме на бульваре Гусева в Твери

ТИА04:12

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

ТАСС05:18
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Космос

Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки

Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
ТАСС вчера в 06:37
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Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Политика

Два украинских канала вместо обращения Зеленского показали Порошенко

РЕН ТВ вчера в 06:11
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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU вчера в 12:12
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Зеленского заметили на популярном курорте

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Lenta.ru 10:00
Авто

Первая партия «китайских» Tesla поставлена покупателям

Напомним, Tesla открыла первую фабрику в Китае 7 января 2019 г. Она расположена в районе Линган в специализированном высокотехнологичном парке.
Neftegaz.ru 31.12.19 в 17:02
Хоккей

Канада — Словакия 6:1 (3-й период)

Областная газета вчера в 03:20
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В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

РИА Новости вчера в 04:36
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Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:55
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получил стабильную версию Android 10

Компания Samsung преподнесла настоящий новогодний подарок для пользователей смартфона Galaxy Note9 — он получил стабильную версию Android 10.
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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU 04:37
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Политика

Кабмин Курца в Австрии выступил за смягчение санкций против России

Будущее коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем намерено выступать за смягчение санкций против России при реализации Минских соглашений, говорится в рабочей программе «Ответственность за Австрию» кабмина в составе Австрийской народной партии и партии «Зеленые» на 2020-2024 годы.
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CES 2020: россыпь новых мониторов и дисплеев от Dell

В преддверии выставки потребительской электроники компания Dell рассказала о ряде новых интересных готовящихся к запуску продуктов.
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Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

ГЛАС.RU 06:02
Армия и оружие

Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М

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Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ 31.12.19 в 12:30
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
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В МИД Украины надеются на согласование новой даты визита Помпео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется, что в ближайшее время украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru 07:12
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
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