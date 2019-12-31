Происшествия
Вести.RuПоявилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов. К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.
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Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
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В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Хоккей
Радулов повторил личный рекорд в НХЛ
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Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Футбол
Transfermarkt: Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Авто
Tesla запустила поставки китайских электрокаров Model 3
Самая первая партия электрокаров американской компании Tesla в китайском Шанхае уже передана покупателям.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре.
Здоровье
Названы продукты и привычки для здоровья почек
Почки занимаются фильтрацией и выведением воды и веществ из организма. Верно подобранный рацион питания поможет сохранить их здоровье.
Футбол
Football Italia: «Боруссия» оценила Алькасера в 40 миллионов
«Боруссия» Д установила цену в 40 миллионов евро на своего форварда Пако Алькасера, пишет Football Italia.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Энергетика
Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26
Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта турнира ATP Cup, передает The West Australian.
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Как сообщает ToDay News Ufa источник в компании Mazda, специалисты подсчитали, что предназначенные для поездок на дальние расстояния энергоемкие батареи, гораздо сильнее загрязняют атмосферу двуокисью углерода (CO2), чем дизельные.