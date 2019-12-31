Происшествия

Вести.RuВести.RuПоявилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов. К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.
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Осколки от взрыва газа в квартире Твери разбросаны на несколько десятков метров от здания

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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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