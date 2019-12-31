Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов. К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Общество Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Здоровье Названы продукты и привычки для здоровья почек Почки занимаются фильтрацией и выведением воды и веществ из организма. Верно подобранный рацион питания поможет сохранить их здоровье.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26 Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.

Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теннис Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта турнира ATP Cup, передает The West Australian.