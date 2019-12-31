Происшествия

Вести.RuВести.RuПоявилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов. К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.
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Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости06:47

Появилось видео момента взрыва газа в доме на бульваре Гусева в Твери

ТИА04:12

Появилось видео момента ЧП с газом в микрорайоне Южный в Твери

Tverigrad.ru04:56

«Фильм „Дурак“ вспоминается». Живущие над квартирой, где произошло ЧП с газом, рассказали подробности

Афанасий-бизнес07:38

Из-за хлопка газа в Твери эвакуировали жителей многоэтажки

Tvtver.ru01:13

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

ТАСС05:18

РЕН ТВ публикует видео с места взрыва газа в многоэтажке в Твери

РЕН ТВ01:53
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