Происшествия
Вести.RuПоявилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов. К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.
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Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Технологии
«Максимателеком» запустила Wi-Fi в индийском метро
В 2018 г. в рамках Петербургского экономического форума «Максимателеком» и Techno Sat Comm заключили соглашение о стратегическом партнерстве по созданию публичной сети Wi-Fi в метро Дели.
Теннис
Сафин — о сборной России на ATP Cup: «Команда мечты»
За Россию на турнире выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. На пресс-конференции Сафин назвал сборную России "дрим-тим" (команда мечты).
Хоккей
Радулов прокомментировал победу в «Зимней классике»
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Происшествия
Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы «Ниссана» Карлоса Гона, — сообщает Reuters
Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы "Ниссана" Карлоса Гона, - сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Хоккей
Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Наука
Вакцина от гриппа может помочь в борьбе с раковыми опухолями
Свою гипотезу ученые решили проверить на мышах. Грызунам ввели клетки меланомы в легкие, затем заразили их гриппом, а позже ввели вакцину.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Происшествия
Суд заключил под стражу второго подозреваемого в перестрелке в Сухуме
Сухумский городской суд заключил под стражу Дато Ахалаю, который подозревается в убийстве трех человек во время перестрелки в Сухуме, сообщает в четверг пресс-служба генпрокуратуры республики.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Футбол
Юрген Клопп объяснил, в чем проблема VAR
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вслед за многими специалистами высказался о системе видеоповторов VAR.
Технологии
Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Авто
Tesla запустила поставки китайских электрокаров Model 3
Самая первая партия электрокаров американской компании Tesla в китайском Шанхае уже передана покупателям.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Кино
Первый трейлер фильма «Тихое место 2» появился в сети
Ранее в сети вышел трейлер фильма «Хищные птицы», главную роль в котром сыграет Марго Робби.