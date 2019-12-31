Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери

Следователи выяснили, из-за чего произошла утечка газа, приведшая к хлопку в квартире дома в Твери. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что инцидент произошёл в результате деформации газового шланга.
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