Происшествия
RT на русскомВ СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери
Следователи выяснили, из-за чего произошла утечка газа, приведшая к хлопку в квартире дома в Твери. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что инцидент произошёл в результате деформации газового шланга.
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Политика
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
Происшествия
Корпоратив закончился убийством коллеги в Пензе
В Пензе сотрудник Центра занятости населения убил коллегу, сообщается на сайте следственного управления СК РФ.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Футбол
Щенок выбежал на поле во время тренировки «Шеффилд Юнайтед»
Во время тренировки «Шеффилд Юнайтед» на поле выбежал щенок. Он немного побегал по полю и пометил одну из тренировочных отметок.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
С 1 января 2020 года вступает в силу закон «О любительском рыболовстве».
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО
Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
Происшествия
В Судане разбился самолет «Антонов»
Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Кино
Фильм RTД впервые выйдет в широкий прокат
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.