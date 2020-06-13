Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места взрыва в газохранилище в Казани

В Сети появилось видео с места взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани. Его разместило агентство «Татар-информ». На опубликованных кадрах виден пылающий огонь, к месту взрыва подъезжает пожарная машина.
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Пожар на кустовой базе в Казани возник при сливе газа в стационарные цистерны

ТАСС05:56

Ростехнадзор выявлял нарушения на казанской базе, где произошел взрыв

Inkazanвчера в 20:27

В Казани приостановили отгрузку сжиженного газа из-за пожара на станции

Интерфакс06:33

А если бы все рвануло? Как Казань оказалась на краю газовой катастрофы

БИЗНЕС Online05:19

В Казани при взрыве емкости со сжиженным газом погиб человек

РИА Новостивчера в 16:05

«Газпром» прокомментировал взрыв на хранилище, пожарные тушат огонь уже больше 14 часов

Казанский репортер04:52

В Казани на месте взрыва превышения ПДК не выявлено

Реальное времявчера в 19:02
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Общество

Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
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Политика

Названо самое мощное оружие России в Арктике

Газета.Ru вчера в 08:51
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Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
1
Общество

Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
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Космос

Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 06:32
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru вчера в 06:09
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
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Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
3
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 11 июня в 14:55
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Общество

Филипп Киркоров обидел десантников

Взгляд.ру 10:30
6
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Общество

Рошаль обратил внимание Путина на «дело калининградских врачей»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на "дело калининградских врачей".
Piter.tv вчера в 08:53
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель новым снимком анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера Nissan X-Trail, которая состоится 15 июня.
SpeedMe 02:14
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM вчера в 01:16
2,1K
Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова

Заслуженный артист России Гоша Куценко призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Профиль 10:24
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Общество

Митрополит Иларион рассказал, почему детей забирают из семей

Pravda.Ru 09:54
Общество

Правительство РФ расширило меры поддержки безработных

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
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Компания IO Interactive продемонстрировала первые скриншоты Hitman 3

Evo-rus.com 10:05
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