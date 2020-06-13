В Сети появилось видео с места взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани. Его разместило агентство «Татар-информ». На опубликованных кадрах виден пылающий огонь, к месту взрыва подъезжает пожарная машина.

Появилось видео с места взрыва в газохранилище в Казани

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