Происшествия
РИА НовостиПоявилось видео с места жестокого убийства студентки в Подмосковье
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
Телепрограмма вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика
Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.
Аргументы и Факты 12:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Здоровье
К чему может привести употребление винограда, поведали медики
Медики сообщили, к чему может привести регулярное употребление винограда.
ГлавУфа 10:18
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Политика
Лукашенко призвал Зеленского помочь с ракетостроением
Газета.Ru вчера в 09:32
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Сбербанк совместно с правоохранительными органами установил виновного в утечке персональных данных клиентов.
РБК 12:24
Политика
WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.
ТАСС 10:51
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.
Известия 07:02
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Шведские ученые установили, что работа может сказаться на развитии диабета 2 типа. Об этом сообщило издание Diabetologia.
Piter.tv вчера в 02:56
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ 03 октября в 05:38
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54