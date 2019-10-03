В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса. Видеозапись с акции протеста опубликовал телеканал «112».

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

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