Политика
РБКПоявилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса. Видеозапись с акции протеста опубликовал телеканал «112».
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Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 05:41
Здоровье
Неонатологи из пермской больницы намерены массово уволиться
Сотрудники роддома одной из больниц в Перми массово увольняются из-за большого объема работы и низких зарплат.
VSE42.RU вчера в 22:14
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM вчера в 01:36
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Политика
Трамп захотел поладить с Россией
Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru вчера в 03:36
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru 01 октября в 13:36
Политика
Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией
Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Московский Комсомолец вчера в 14:53
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
МИР 24 вчера в 05:55
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Экономика
Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT.
Коммерсантъ вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Откровенное интервью 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика
Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
ПроТуймазы 01 октября в 23:58
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
LentaChel.ru вчера в 10:54
Энергетика
Новак заявил, что «Газпром» в 2019 году снизит экспорт газа в Европу
"Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Интерфакс вчера в 02:58
Политика
Президент Узбекистана решил присоединиться к ЕАЭС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС.
Московский Комсомолец вчера в 06:40