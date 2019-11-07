Происшествия

ФАНФАННеизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.
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Смертельный подрыв авто в Киеве: полиция проводит спецоперацию

Украина.рувчера в 23:28

Некоторые подробности теракта в Киеве

Военное обозрениевчера в 22:00

В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы

Московский Комсомолецвчера в 16:25

Стали известны подробности подрыва автомобиля под Киевом

Газета.Ruвчера в 19:10

Мотоциклист подорвал Mercedes под Киевом, один человек погиб

РЕН ТВвчера в 16:31

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

ФАНвчера в 17:22

Взрывом оторвало голову: видео с места подрыва автомобиля под Киевом

Пятый каналвчера в 16:54
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
Rambler News Service вчера в 09:58
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Общество

Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Происшествия

Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru вчера в 09:55
Общество

Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах

Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".
Life.ru 05 ноября в 22:05
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 05 ноября в 07:35
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Транспорт

На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль

Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Политика

Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»

Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Политика

Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes вчера в 16:03
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России

Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru вчера в 06:21
Спорт

ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:49
Армия и оружие

«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте

РЕН ТВ 05 ноября в 21:11
Футбол

Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Матч ТВ вчера в 18:37
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Самый крупный гонорар за участие в передаче Андрея Малахова выплатили актеру Эммануилу Виторгану.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка

Sportbox.RU вчера в 22:36
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
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