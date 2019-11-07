Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

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