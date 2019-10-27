Политика
Российская газетаПоявилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади
В интернете появились видеозаписи, снятые на предполагаемом месте ликвидации руководителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади. Видео разместил в своем Twitter турецкий журналист Ragıp Soylu.
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Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
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Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
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Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
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Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
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Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Политика
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографии президента Америки Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 13:45
Музыка
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26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
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Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
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Футбол
«Аякс» забил 4 безответных мяча «Фейеноорду»
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Sport24.ru 13:48
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
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Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что „Спартак“ не проиграет»
Бывший полузащитник "Спартака", который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, прокомментировал победу красно-белых в дерби с "Локомотивом" (3:0).
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Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
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Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту
В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
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Армия и оружие
Российские военные прибыли в Египет на учения ПВО
Газета.Ru вчера в 04:59
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36