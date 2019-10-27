Политика

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади

В интернете появились видеозаписи, снятые на предполагаемом месте ликвидации руководителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади. Видео разместил в своем Twitter турецкий журналист Ragıp Soylu.
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Появилось видео с места предполагаемой ликвидации аль-Багдади

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