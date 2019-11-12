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ТВ ЦентрПоявилось видео с совещания Медведева в поезде
Премьер осмотрел лаборатории, а также принял участие в запуске производства вакцины от лихорадки Эбола. После Дмитрий Медведев отправился на поезде в Барнаул. По пути он провел совещание по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД.
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Дмитрий Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде по пути в Барнаул
Бийский рабочийвчера в 07:58
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