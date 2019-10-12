Хоккей
RT на русскомПоявилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки. Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.
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Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
RT на русском 03:17
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Оренбургской области
Более 30 случаев заболевания геморрагической (мышиной) лихорадкой выявили в Оренбургской области в сентябре текущего года.
ФАН вчера в 08:17
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Гаджеты
Новый флагман Xiaomi получит телекамеру, как у Huawei P30 Pro
Некоторые новые технологии подхватываются производителями смартфонов весьма быстро, а некоторые остаются привилегией единичных моделей достаточно долго.
iXBT.com вчера в 11:40
Происшествия
В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам
Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную версию
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.
Автоновости дня вчера в 12:17
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
РИА Новости 10 октября в 11:17
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 10 октября в 07:50
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Армия и оружие
National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия 10 октября в 04:02
Экономика
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
Lenta.ru вчера в 13:12
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Политика
Задержанный в США Парнас работал с юристами олигарха Фирташа
Арестованный в Соединенных Штатах по обвинениям в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас работал с юристами украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов бизнесмена.
REGNUM вчера в 19:45
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:30
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28