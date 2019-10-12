Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки. Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.

Экономика Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.

Финансы Курс доллара продолжает снижаться Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 октября.

Армия и оружие Стало известно о нападении на российских военных в Сирии Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Футбол Хавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail.

Наука Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную версию Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.

Политика В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Шоу-бизнес Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.

Политика Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.