Хоккей
RT на русскомПоявилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки. Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.
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«Баффало» — «Флорида» — 3:2 Б. Видеообзор матча НХЛ с голом и передачей Дадонова
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