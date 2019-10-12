Хоккей

RT на русскомRT на русскомПоявилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки. Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.
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