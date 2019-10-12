Хоккей
RT на русскомПоявилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки. Бобровский перешёл во «Флориду» в минувшее межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал с 2012 года.
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Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
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Футбол
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Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
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Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
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Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Общество
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РБК вчера в 16:57
Армия и оружие
СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя
Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.
РЕН ТВ 04:26
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
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Lenta.ru 02:22
Политика
Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.
РБК вчера в 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
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Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
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Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
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Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
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Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
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Авто
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В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США
Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
Известия вчера в 19:46
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Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 10 октября в 05:36