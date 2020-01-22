Всего на уплывшей в море льдине, по уточненной информации, находились около 200 человек. Изначально сообщалось о 300 рыбаках-любителях. В операции участвовали 18 спасателей и 14 единиц техники, в том числе четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус».

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

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