Происшествия
ИзвестияПоявилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
Всего на уплывшей в море льдине, по уточненной информации, находились около 200 человек. Изначально сообщалось о 300 рыбаках-любителях. В операции участвовали 18 спасателей и 14 единиц техники, в том числе четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус».
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Сахалинцы, уплывшие на побитом припае в море, построили ледяной плот с таксой в 300 рублей
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:03
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