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Появилось видео стрельбы силовиков по протестующим в Минске

Минск, 10 августа 2020, 08:31 — REGNUM В сети появилось видео стрельбы правоохранителей резиновыми пулями по протестующим в столице Белоруссии Минске. На кадрах видны вспышки от стрельбы и применения светошумовых гранат.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Новости за ночь: Милиция Минска начала стрельбу по протестующим

Национальная служба новостей00:21
Известия

Стрельба правоохранителей в центре Минска попала на видео

Известия23:08
Общественная служба новостей

ОМОН начал стрельбу по протестующим резиновыми пулями

Общественная служба новостейвчера в 16:41
Znak.com

NEXTA: в Минске силовики стреляют в протестующих

Znak.com17:36
ИА Красная Весна

Минский ОМОН применил резиновые пули по протестующим — СМИ

ИА Красная Веснавчера в 16:53
Life.ru

Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Life.ru18:40
Lenta.ru

Стрельба по протестующим в Минске попала на видео

Lenta.ru17:35

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Интерфаксвчера в 04:25
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Коммерсантъвчера в 11:59
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