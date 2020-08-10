Появилось видео стрельбы силовиков по протестующим в Минске
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Минск, 10 августа 2020, 08:31 — REGNUM В сети появилось видео стрельбы правоохранителей резиновыми пулями по протестующим в столице Белоруссии Минске. На кадрах видны вспышки от стрельбы и применения светошумовых гранат.В источнике
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