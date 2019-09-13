с чего всё началось

Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

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