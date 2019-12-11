с чего всё началось

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Телеканал «Звезда» опубликовал соответствующий ролик в среду, 11 декабря. Отмечается, что ракета за 137 секунд пролетела около 250 км и успешно поразила цель.

Политика В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом В свою очередь, президент США Дональд Трамп оповестил, что провел с министром иностранных дел России "очень хорошую встречу".

Происшествия Генпрокурор проявил себя генадвокатом В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Политика Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Общество Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.

Экономика Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.