Армия и оружие
ИзвестияПоявилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Телеканал «Звезда» опубликовал соответствующий ролик в среду, 11 декабря. Отмечается, что ракета за 137 секунд пролетела около 250 км и успешно поразила цель.
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с чего всё началось
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска. Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители.ТК Звездавчера в 19:45
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