Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп. Позже стало известно, что это учения военных пилотов.
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с чего всё началось
Видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп появилось в сети Instagram. "Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах", - написал автор видео @sania_kurdoglo. Пользователь предположил, что пролет в каньоне с последующим стремительным набором высоты совершил Су-27.ИА Крыминформ03:41
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