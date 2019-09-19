Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп. Позже стало известно, что это учения военных пилотов.
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с чего всё началось

Российские летчики отрабатывают маневрирование в Большом каньоне

Видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп появилось в сети Instagram. "Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах", - написал автор видео @sania_kurdoglo. Пользователь предположил, что пролет в каньоне с последующим стремительным набором высоты совершил Су-27.
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