Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось
В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.ТК Звездавчера в 21:00
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