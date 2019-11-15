Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.
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