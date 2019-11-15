Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.
ТК Звездавчера в 21:00

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Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии

RT на русскомвчера в 22:20

Появилось видео захода российских военных на оставленную США базу в Сирии

РБК00:54

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости00:26

Появились кадры со взятого военными РФ под контроль аэродрома в Сирии

РЕН ТВвчера в 23:39

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Интерфаксвчера в 23:59

Военная база США в Сирии перешла под контроль России

Российская газетавчера в 21:40

ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

ТК Звездавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
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Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
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Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Музыка

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Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
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Происшествия

Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

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RT на русском 00:44
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Мать девочки с «маской Бэмена» на лице рассказала о ходе лечения

Девочка приехала на Кубань из Майами. У нее на лице с рождения был огромный невус в виде маски Бэтмена.
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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Армия и оружие

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Политика Сегодня вчера в 04:43
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Названы четыре признака нездорового кишечника

Специалисты назвали несколько признаков, по которым можно понять, что организм подает сигналы о сбоях в кишечнике, и вовремя обратиться к врачу.
Мойка78 вчера в 12:10
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
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ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Экономика

Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Lenta.ru 01:00
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
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Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Чемпионат 00:44
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM вчера в 07:51
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
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