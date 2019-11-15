В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

с чего всё началось

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

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