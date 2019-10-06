Происшествия

Народные новостиНародные новостиПоявилось видео взрыва на фестивале «Октоберфест» в Калифорнии

Пожар произошел во время фестиваля "Октоборфест" в городе Хантингтон-Бич штата Калифорния: там вспыхнул трансформатор.
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с чего всё началось
По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает
 телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
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