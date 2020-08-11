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Газета.Ru
Газета.Ru

Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии

Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило опубликовал видео с забастовки на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова. На записи видно, что на территории завода собралась толпа, люди шумят и хлопают. Некоторые из забастовщиков одеты в рабочую униформу.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии

Газета.Ru06:55
РБК

Рабочие завода в Минске прекратили работу и выдвинули требования к власти

РБК06:48
ТАСС

На Минском электротехническом заводе опровергли информацию о забастовке

ТАСС05:38
Znak.com

Забастовка в Белоруссии стремительно набирает обороты

Znak.com07:06
Московский Комсомолец

В Белоруссии предприятия начали выходить на забастовку

Московский Комсомолец05:08
Lenta.ru

Еще три предприятия в Белоруссии забастовали

Lenta.ru05:59
Авторадио

В Белоруссии начались анонсированные забастовки

Авторадио03:55

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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