Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
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Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило опубликовал видео с забастовки на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова. На записи видно, что на территории завода собралась толпа, люди шумят и хлопают. Некоторые из забастовщиков одеты в рабочую униформу.В источнике
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