С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В отношении Фургала возбуждено дело.

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