Происшествия
РИА НовостиПоявилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В отношении Фургала возбуждено дело.
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С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
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Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств
Нижний Новгород on-lineвчера в 19:21
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
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В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 22:47
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Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
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Интерфакс вчера в 05:26
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Деловое.ТВ вчера в 05:36
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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 07 июля в 06:54
Происшествия
Вынесен приговор бывшему советнику гендиректора «Алмаз-Антея»
Как следует из материалов дела и приговора, Юрий Федоров «сформировал преступный корыстный умысел» в 2012 году, когда концерну «Алмаз-Антей», специализирующемуся на производстве зенитных ракетных систем и комплексов, понадобились дополнительные электрические мощности для нового оборудования.
Коммерсантъ вчера в 18:18
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Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
Суд приостановил работу рынка «Петровский» в Оренбурге
Одним из объектов, по которому уже принято решение суда, стал рынок «Петровский» в Оренбурге.
Вестирама.ру вчера в 23:33
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
Кино
Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет в 2021 году
Премьера кинокартины «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова состоится в 2021 году, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы компании Sony Pictures, которая выступила прокатчиком ленты.
Аргументы и Факты вчера в 07:42
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 07 июля в 02:15
Здоровье
32 новых случая заражения коронавирусом за сутки выявлено на Алтае
В Республике Алтай в среду, 8 июля, выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 22:32
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Согласно подсчетам ученых, в настоящее время общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 12 007 327.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Здоровье
В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса
Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
Live24 вчера в 12:26
Экономика
Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу
Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
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Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК вчера в 11:10
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк вчера в 04:41
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Происшествия
В Приморье задержали с поличным на взятке директора океанариума
Владивосток, 9 июля 2020, 06:46 — REGNUM Во Владивостоке 8 июля попался на взятке в два млн рублей и был задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов.
REGNUM вчера в 23:46