Происшествия
Газета.RuПоявилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube. По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации в обмен на покровительство 12 млн руб.
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания исполняющего обязанности замглавы – министра строительства и ЖКХ Хакасии Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.Rambler News Service03:21
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Валентин Коновалов ничего внятного не сказал о взяточниках в его правительстве
Новая Хакасия.Online02:39
Министр Сергей Новиков задержан по подозрению во взяточничестве
Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 22:29
В сети появилось видео с задержанием хакасского министра за взятку
Московский Комсомолец Хакасия02:37
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:16, Ашберн
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По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
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Как живут в обсерваторах во время пандемии
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Lenta.ru вчера в 06:12
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Российская газета вчера в 22:00
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
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Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
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Общество
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В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren
"Бавария" оштрафует полузащитника Кингсли Комана за нарушение внутрикомандных правил.
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О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
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