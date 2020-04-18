Происшествия
Газета.RuПоявилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube. По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации в обмен на покровительство 12 млн руб.
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания исполняющего обязанности замглавы – министра строительства и ЖКХ Хакасии Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.Rambler News Service03:21
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