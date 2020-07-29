с чего всё началось

По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.

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