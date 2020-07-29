Политика
Lenta.ruВ Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным.
РБК 09:15
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Общество
В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55%
Как отмечают аналитики, средний чек на набор первоклассника, в который входят ручки, карандаши и другие канцтовары, в июле составил 712 рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году.
Вести Подмосковья 02:40
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
Политика
Ольга Деева досрочно сложила полномочия главы города Владимира
Ольга Деева неожиданно для многих объявила о досрочном сложении с себя полномочий главы города.
ПроВладимир 05:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Политика
На пост губернатора Пермского края претендуют пять кандидатов
Завершился период подачи документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края.
Коммерсантъ 10:26
Здоровье
Что не стоит употреблять в пищу при проблемах с пищеварением
Что касается еды, то необходимо исключить фастфуд, продукты с консервантами, а также лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.
Менделеевские новости 02:01
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся грозовых ливнях
По словам спасателей, на область обрушатся сильный ветер с порывами до 18 м/c, ливень и гроза. Местами в Московской области возможен град.
Росбалт 10:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Общество
Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Авто
АКБ с функцией быстрой зарядки появится у Toyota в 2025 году
Picsnews.net вчера в 15:26
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Игры
Финальная проверка: последнее дополнение On The Edge к Frostpunk выйдет 20 августа
Разработчики из 11 bit studios выпустили свежий трейлер финального дополнения On The Edge к градостроительному симулятору Frostpunk.
3DNews 09:47
Политика
CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии
Американский телеканал CNN в одном из своих материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России.
ФАН 10:24
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45