Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.
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с чего всё началось
29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило
 о том, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера.
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