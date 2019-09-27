Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.

Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

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