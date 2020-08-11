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Газета.Ru
Газета.Ru

Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске

Издание Daily Storm опубликовало видео задержания в Минске российских журналистов Максима Солопова и Антона Старкова. На кадрах видно, как сотрудники белорусского ОМОНа нанесли Солопову несколько ударов дубинками. Видео было передано Старковым, который также был задержан.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске

Газета.Ru13:46
Daily Storm

Видео избиения журналиста Максима Солопова при задержании белорусским ОМОНом

Daily Storm12:27
РЕН ТВ

Видео избиения дубинками российского журналиста Солопова в Минске

РЕН ТВ13:17
РБК

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

РБК13:11
Ведомости

Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова

Ведомости13:05
Дождь

«Я журналист. — А мне какое дело!» Видео избиения журналиста «Медузы» ОМОНом в Минске

Дождь12:58
Znak.com

Опубликовано видео, на котором журналиста «Медузы» избивают дубинками белорусские омоновцы

Znak.com13:21

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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Байден сегодня может объявить имя претендента на пост вице-президента

Globallookpress Наиболее вероятный кандидат на президентских выборах США от Демократической партии Джо Байден может уже во вторник объявить имя напарника по выборам, который в случае их успешного исхода займет должность вице-президента.
РЕН ТВ23:26

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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