Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Смотрите также
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака
Фотокорреспондент РИА Новости Питалев освобожден из СИЗО в Белоруссии
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Volkswagen попрощался с дизельным V8 спецверсией Touareg
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию
Минздрав призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Россия и Кипр согласовали увеличение налога до 15% на дивиденды
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе
Михалкова отрицает слухи о романах с «Уральскими пельменями»
У Посольства Белоруссии в Москве задержали одного демонстранта
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным
Останки убитых подростков времен войны нашли в Ленобласти
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов
Фотокора МИА «Россия сегодня» Питалева выпустили из СИЗО в Минске
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
Фотокорреспондент РИА Новости Питалев освобожден из СИЗО в Белоруссии
Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили
Путин сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19
Фотокорреспондент РИА Новости Питалев освобожден из СИЗО в Белоруссии
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Xiaomi представила юбилейный флагман
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию
Певец Макс Корж попросил белорусов прекратить протесты
В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
Издание Daily Storm опубликовало видео задержания в Минске российских журналистов Максима Солопова и Антона Старкова. На кадрах видно, как сотрудники белорусского ОМОНа нанесли Солопову несколько ударов дубинками. Видео было передано Старковым, который также был задержан.В источнике
Подробнее о событии