Кино
Вечерняя МоскваПоявился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф. В ленте, которая выйдет в прокат 30 апреля, рассказывается о прошлом Романофф. По сценарию действие разворачивается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние».
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Придется вернуться туда, где все началось: Финальный трейлер фильма «Черная Вдова»
КиноПоисквчера в 09:08
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