Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф. В ленте, которая выйдет в прокат 30 апреля, рассказывается о прошлом Романофф. По сценарию действие разворачивается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние».

Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Происшествия В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество Длинные выходные ждут россиян в мае В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Шоу-бизнес Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.

Наука Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).

Политика В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малазийского Boeing Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г. Председательствующий по делу судья Хэндрик Стейнхаус сказал, что для вынесения решения потребуется более 14 дней, пишет «Интерфакс».

Общество Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.

Армия и оружие США начали вывод своих войск из Афганистана Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).