Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

с чего всё началось

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки. Клиент (преступник) как будто забывает карту в банкомате, следующий в очереди посетитель естественно вынимает ее, чтобы провести свою операцию.

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