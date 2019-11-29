Происшествия

Вести.RuВести.RuПоявился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки. Клиент (преступник) как будто забывает карту в банкомате, следующий в очереди посетитель естественно вынимает ее, чтобы провести свою операцию.
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с чего всё началось

Изображают жертву: мошенники изобрели новый способ хищений с карт

Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.
Известия16:01

Подробнее о событии

Стал известен новый способ мошенничества с картами

RT на русском20:50

Россиян предупредили о новом способе «развода» у банкоматов

Российская газета20:36

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия17:44

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Lenta.ru19:29

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru18:42

Преступники придумали новый способ мошенничества с картами

РИА Новости18:11

СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами

РБК19:36
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Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
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Происшествия

В Норильске двое подростков забили насмерть мужчину

В Норильске возбуждено уголовное дело по факту убийства в квартире одной из многоэтажек 41-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).
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В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
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Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

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В НАТО одобрили новую формулу расчета взносов в общий бюджет

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Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит газовый вентиль 1 января

"Нафтогаз" считает, что "Газпром" закрутит газовый вентиль 1 января 2020 года.
Piter.tv 00:22
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подозревают в очередной беременности

Британцы заподозрили Кейт Миддлтон, ведущую себя крайне подозрительно, в очередной беременности.
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Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно

Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
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Происшествия

В ГИБДД назвали проблемные регионы по снижению смертности в ДТП

В 10 регионах России в 2019 году не смогут достичь намеченного снижения смертности в результате ДТП.
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Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
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Общество

Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
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Общество

В России ввели льготы для сельских жителей

Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
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Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
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Общество

НАСА купит два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

РИА Новости 19:33
Политика

Медведчук объяснил падение рейтинга Зеленского

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского является объективной оценкой разочарованных властью жителей страны, заявил 28 ноября председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук телеканалу «112 Украина».
Известия 15:43
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#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 26 ноября в 01:02
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