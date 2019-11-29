Происшествия
Вести.RuПоявился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами. Преступники используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки. Клиент (преступник) как будто забывает карту в банкомате, следующий в очереди посетитель естественно вынимает ее, чтобы провести свою операцию.
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с чего всё началось
Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.Известия16:01
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Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам
В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
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Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
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Экономика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
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Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
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Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
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Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
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Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
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Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
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Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго
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НАСА купит два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
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Медведчук объяснил падение рейтинга Зеленского
Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского является объективной оценкой разочарованных властью жителей страны, заявил 28 ноября председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук телеканалу «112 Украина».
Космос
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