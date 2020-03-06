с чего всё началось

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. По правилам конкурса, песня должна быть представлена до 9 марта.

Общество Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией Известный российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время не может покинуть Великобританию из-за обвинений со стороны США в сокрытии активов, сообщил, что болен лейкемией.

Киберспорт В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2 В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.

Футбол Роналдиньо арестовали в Парагвае 6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.

Технологии Исследователи обнаружили уязвимость в AMD процессорах В tomshardware.com отмечают, что основная масса публикаций об уязвимостях процессоров посвящена продукции Intel, однако затрудняются ответить, связано ли это с большим вниманием разработчиков AMD к безопасности или же с популярностью Intel.

Футбол Федор Смолов получил желтую карточку уже после замены Российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который вышел на поле в стартовом составе своей команды, получил желтую карточку уже находясь на скамейке запасных после замены.

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Экономика Цена на золото достигла максимума за последние семь лет Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Гаджеты Беспроводные 40 Вт. Уникальная зарядка дебютирует уже с Xiaomi Mi Mix 4 Как ожидается, первым смартфоном с поддержкой такой зарядки может стать долгожданный флагманский Xiaomi Mi Mix 4. С использованием данной технологии аккумулятор смартфона емкостью 4000 мА·ч можно зарядить от 0 до 100% всего за 40 минут.