с чего всё началось

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. По правилам конкурса, песня должна быть представлена до 9 марта.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Здоровье Составлен рейтинг полезности молочных продуктов Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.

Авто Представлен самый продвинутый автопилот для дорог общего пользования Предполагается, что первым серийным автомобилем, который получит систему автопилота, созданную Waymo, получит Jaguar I-PACE, но, когда именно состоится релиз авто и системы, созданной Waymo, пока не сообщается.

Происшествия На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.