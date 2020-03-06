Музыка

Lenta.ruLenta.ruПоявился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. По правилам конкурса, песня должна быть представлена до 9 марта.
Читать в источнике
Комментировать154
с чего всё началось
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале
 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru04:39

Подробнее о событии

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости04:15

В Сети появился ролик предполагаемой песни Little Big для «Евровидения»

РБК07:32

Представитель Little Big рассказал, когда выйдет настоящая песня группы для «Евровидения»

78.ru05:17

Менеджер Little Big рассказала о дате выхода песни для Евровидения

News.ru08:37

В Интернете появился отрывок песни Little Big, с которой они могут выступить на «Евровидении»

Петербургский дневниквчера в 12:49

В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

Южный Федеральныйвчера в 04:55

Little big показали кусочек новой песни для «Евровидения»

Gazeta.SPb05 марта в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:07, Ашберн

Комментарии

Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости вчера в 07:38
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости 10:55
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой продолжает писать письма покойной маме

News.ru 10:14
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море

Взгляд.ру 04:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 вчера в 22:53
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Пока все запасаются терпением, в интернете появился 13-минутный ролик с гемплеем Resident Evil 3. На кадрах видно, как Джилл Валентайн дерется с живыми мертвецами и пытается выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией.
Live24 05 марта в 06:03
Происшествия

В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 11:17
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 11:36
Политика

Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе

Экономика сегодня вчера в 04:17
Энергетика

Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
News.ru 05 марта в 06:26
Авто

Российские автомобили Lada начали собирать на украинском заводе

Ранее сообщалось, что модель Lada Granta лидирует по продажам на рынке РФ. Популярность автомобиля связана с его доступной ценой.
Политическая Экспертиза 07:58
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости вчера в 13:24
Спорт

Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

Красная весна 09:25
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру в 31 год

Metaratings 10:56
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 10:17
Политика

Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:47
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Astera 05:53
Культура

Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us

Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры.
Lenta.ru вчера в 01:37
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Вести.Ru 12:32
Транспорт

Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters.
РБК 12:02
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное