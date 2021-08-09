Канада открыла границу для жителей США с прививкой или отрицательным тестом на COVID

Канадские власти в понедельник сняли запрет на въезд жителей США в Канаду, но при условии, что въезжающие полностью вакцинированы от COVID-19, а также сдали отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до поездки, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).