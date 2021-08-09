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Появился прогноз о том, как в РФ подорожают молоко и говядина

«Российская газета», со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, сообщила о росте мировых цен на 31% на основные виды продовольствия по сравнению с июлем 2020 года.
ИА Хакасия
Не так давно директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировала рост цен на животноводческую продукцию, связанный с удорожанием производства.
ИА Хакасия
Дескать, врачи советуют, что «идеальная порция сырого мяса, которую вы должны съесть в день, естественно, в уже приготовленном виде, не должна быть больше объема вашей ладони».
ИА Хакасия
Хуже того, «регулярное употребление большого количества мяса увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации, которая, как известно, вызывает слепоту у пожилых людей».
ИА Хакасия

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Появился прогноз о том, как в РФ подорожают молоко и говядина

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