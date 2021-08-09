Не так давно директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировала рост цен на животноводческую продукцию, связанный с удорожанием производства.
Канадские власти в понедельник сняли запрет на въезд жителей США в Канаду, но при условии, что въезжающие полностью вакцинированы от COVID-19, а также сдали отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до поездки, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).
Опознать новый Logan Stepway оказалось проще простого: вместе с «приподнятым» дорожным просветом (у седана второго поколения он составляет 195 мм) его выдают другой передний бампер в стиле Cross-версии и крупные накладки на колесных арках, также присущие вседорожной версии модели.